Губернатор Пермского края прокомментировал строительство общежития РЖД в Черняевском лесу Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: презентация АО «РЖД»

Во время общения с жителями «ВКонтакте» 6 февраля глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что на участке в Черняевском лесу, где РЖД намерены построить 10-этажное здание общежития, нужно провести экологическую экспертизу. Земельный участок на ул. Локомотивной, 1 площадью 12,7 тыс. кв. м находится в собственности железнодорожников.

«Там растут тополя, причём они находятся в достаточно плохом состоянии, — заявил губернатор. — Считаю, что сейчас нужно провести экологическую экспертизу: понять, в каком состоянии находятся деревья на этом участке, относится ли эта территория к Черняевскому лесу, какой вред может нанести строительство».

Вопрос этот находится в ведении городских властей, однако он пообещал «держать ситуацию на контроле».

Напомним, планы по строительству общежития, публично озвученные компанией ещё в феврале 2020 года, постоянно привлекают внимание экологов и части местных жителей. В январе депутаты гордумы установили там зону Ц-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий), которая позволяет строить десятиэтажные здания. Теоретически сейчас у РЖД есть право реализовывать там свой проект.

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