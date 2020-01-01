Губернатор Пермского края прокомментировал строительство общежития РЖД в Черняевском лесу
Во время общения с жителями «ВКонтакте» 6 февраля глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что на участке в Черняевском лесу, где РЖД намерены построить 10-этажное здание общежития, нужно провести экологическую экспертизу. Земельный участок на ул. Локомотивной, 1 площадью 12,7 тыс. кв. м находится в собственности железнодорожников.
«Там растут тополя, причём они находятся в достаточно плохом
состоянии, — заявил губернатор. — Считаю, что сейчас нужно провести
экологическую экспертизу: понять, в каком состоянии находятся деревья на этом
участке, относится ли эта территория к Черняевскому лесу, какой вред может
нанести строительство».
Вопрос этот находится в ведении городских властей, однако он
пообещал «держать ситуацию на контроле».
Напомним, планы по строительству общежития, публично
озвученные компанией ещё в феврале 2020 года, постоянно привлекают внимание
экологов и части местных жителей. В январе депутаты гордумы установили там зону
Ц-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий), которая позволяет
строить десятиэтажные здания. Теоретически сейчас у РЖД есть право
реализовывать там свой проект.
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