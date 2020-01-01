Депутаты гордумы проголосовали за введение подзоны для строительства общежития за ДКЖ Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: презентация АО «РЖД»

Пермская гордума поддержала введение подзоны Ц-4 (10 этажей), позволяющей построить общежитие за ДКЖ, на ул. Локомотивной, 1.

Городская администрация предложила ввести подзону Ц-4 с целью повышения инвестиционной привлекательности земельных участков, но в ходе обсуждения у депутатов появились новые вопросы. Так, например, депутат гордумы Вероника Куликова заявила, что со стороны городской администрации до сих пор нет обоснования целесообразности введения подзоны.

«О каком количестве территорий идёт речь» — спросил депутат гордумы Илья Лисняк.

Депутат Пермской гордумы Сергей Захаров предложил перенести рассмотрение вопроса на более позднее время. После долгих обсуждений решение всё же было принято.

Напомним, публичные слушания по этому поводу прошли 14-16 декабря 2020 года. На заседании комиссии сообщалось, что в результате от граждан «поступило более ста обращений». Все они разделились на три категории: не утверждать подзону Ц-4, отклонить проект полностью и разделить проект на разные части, выделив вопрос о подзоне в отдельный проект.

При этом и председатель комиссии — заместитель главы горадминистрации Виктор Агеев, и начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова утверждали, что проект не относится напрямую к участку на ДКЖ, а «относится ко всему городу».

В итоге было решено направить вопрос на рассмотрение гордумы. По регламенту, сначала он должен был стать предметом обсуждения думского комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Перми, что и произошло 20 января.

Отметим, что собственник участка в районе ДКЖ — РЖД — планирует установить там зону Ц-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий), которая позволяет строить десятиэтажные здания. Это необходимо для строительства там общежития на 300 мест для слушателей Пермского подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций.

Эти планы, публично озвученные компанией ещё в феврале 2020 года, постоянно привлекают внимание экологов и части местных жителей.

Мотивировка РЖД — эта территория на праве собственности принадлежит им, и она максимально удобна для строительства подобных зданий, мотивировка противников — все подходы к лесу застраиваются, и планы РЖД — очередное «наступление» на популярное место отдыха. Загвоздка заключается лишь в том, что на этой территории установлены ограничения по высотности — до четырёх этажей. РЖД настаивает на повышении до десяти этажей.

Вопрос смены зонирования уже прошёл стадию публичных слушаний, комиссии по землепользованию и застройке, в октябре и ноябре уже становился предметом рассмотрения думского комитета по вопросам градостроительства. В декабре состоялся круглый стол.

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