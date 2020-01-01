Григорий Серёдкин Президент краевой федерации футбола: «Амкар» должен следовать примеру голландского «Аякса» Президент краевой федерации футбола рассказал о будущем возрождённой команды Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Президент федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов в эфире пермского телеканала рассказал о том, как будет комплектоваться возрождённый ФК «Амкар». А также оценил шансы сосуществования в Перми двух профессиональных клубов. Напомним, «Амкар» проходит процедуру лицензирования для заявки в ПФЛ (Профессиональную футбольную лигу) на будущий сезон.

Дмитрий Терехов, президент федерации футбола Пермского края:

— Конечно, минимальный срок для выхода команды из ПФЛ в Премьер-лигу — два года. Но только при огромном финансировании и приглашении в Пермь иногородних и зарубежных футболистов. По этому пути уже некогда шёл «Амкар». Я считаю, это не наш путь. Мы должны создать условия для развития нашего детско-юношеского футбола — у нас есть стадион «Звезда» с запасным полем и великолепный манеж. Показательный пример — путь того же голландского «Аякса», когда стадион амстердамцев набивается битком, играют в основном местные игроки и клуб умудряется продавать своих футболистов лучшим командам мира.

Также Дмитрий Терехов положительно оценил перспективу сосуществования двух профессиональных футбольных клубов в Перми — «Звезды» и «Амкара». Так как город располагает необходимой для этого инфраструктурой и двумя футбольными школами:

«Амкар», как и «Звезда», будет комплектоваться за счёт воспитанников наших спортивных школ. Будет выстроена своеобразная пирамида профессионального роста футболистов. Могут ли сосуществовать «Амкар» и «Звезда»? Абсолютно. Футболистов на эти два клуба в городе и регионе будет предостаточно».

От слов про сроки выхода команды в Премьер-лигу глава краевой федерации футбола предпочёл воздержаться.

«Речи об «Амкаре» в Премьер-лиге пока нет. У нас нет спортивного объекта такого уровня. Далеко с сегодняшним стадионом «Звезда» в стадиях лицензирования клубов мы не «пройдём». Но все предпосылки и условия для выхода в ФНЛ (вторую по силе российскую лигу — ред.) у нас уже есть».

Напомним, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что найдены пять компаний-потенциальных спонсоров «Амкара». Сейчас идут работы по получению клубом лицензии, регистрации клуба в Профессиональной футбольной лиге. О готовности помогать возрожденному клубу рассказал и экс-наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев.

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