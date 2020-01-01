Елена Лодыгина журналист В Перми бывший завод реконструируют в банный комплекс Разрешение выдано ещё в ноябре 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Администрация Перми выдала разрешение на реконструкцию бывшего двухэтажного производственного корпуса ЖБИ на ул. Героев Хасана, 42/1 под размещение банного комплекса. Разрешение выдано ООО «Пермские термы». Общая площадь здания составит 6,6 тыс. кв. м.

Всего компания намерена реализовать в Перми три проекта по строительству многофункциональных оздоровительных комплексов. Первый из них появится на ул. Героев Хасана, 42/1. Он будет состоять из 20 видов бань, трёх открытых и трёх закрытых бассейнов и большой зоны отдыха на открытом воздухе. Первый комплекс планируется в конце 2021 года.

Ещё два комплекса будут возведены в Мотовилихинском районе (на пересечении Целинной и Туркина) и в Березниках. Общая сумма инвестиций в проекты оценивается в 670 млн руб.

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