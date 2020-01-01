Алиса Окулова Через год в Перми может появиться комплекс из 20 саун и шести бассейнов Ещё два комплекса построят к 2027 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Инвестпрект компании «Пермские термы» по строительству в Перми трёх многофункциональных оздоровительных комплексов с бассейнами получил статус «приоритетный». Инвестиции в первую очередь строительства составят около 400 млн руб. В общей сложности в реализацию проекта компания планирует инвестировать более 670 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Два комплекса возведут на площадке бывшего завода ЖБК на ул. Героев Хасана и в Мотовилихинском районе, на пересечении ул. Целинной и Туркина. Третий комплекс планируется в Березниках.

Первый оздоровительный комплекс площадью 6,7 тыс. кв. м построят по ул. Героев Хасана, 42/1. Он будет состоять из двадцати видов бань, трёх открытых и трёх закрытых бассейнов и большой зоны отдыха на открытом воздухе. Планируемая цена за два часа посещения «Пермских терм» составит около 350 руб. Открыть комплекс планируют в конце 2021 года.

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