Елена Лодыгина журналист В Перми проведут изыскательские работы для двух подстанций будущей сцены оперного театра Строительство новой сцены должно начаться осенью этого года Поделиться Поделиться Твитнуть

Эскиз нового здания театра оперы и балета из презентации бюро wHY

Администрация Перми

ОАО «МРСК-Урала» — «Пермэнерго» объявило запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора. Предмет закупки — проведение проектно-изыскательских работ для строительства двух трансформаторных подстанций, устройств передачи информации и другого оборудования для электроснабжения строительства будущей сцены театра оперы и балета на ул. Ленина, 2а, что рядом со сквером Татищева.

Начальная максимальная цена контракта составила 955,6 тыс. руб. Срок выполнения работ — 120 календарных дней.

Напомним, ранее краевые власти предложили сократить расходы на строительство новой сцены театра. Так, в 2021 году расходы предлагается сократить на 37,1 млн руб., в 2022 — на 500 млн руб., в 2023 — на 646,9 млн руб.

Стоимость строительства театра оперы и балета оценивается в 10,4 млрд руб. Общая площадь нового здания составит 49 тыс. кв. м, количество мест в основном зале — 1350, в репетиционном — 400. Генподрядчик — Werner Sobek, техническим оснащением будет заниматься фирма Arup, архитектурой — wHY.

Инженерно-изыскательские работы провело ООО «Строй-эксперт», получено положительное заключение Госэкспертизы.

В 2021 году планируется закончить подготовку проектной документации, а также заключить с подрядчиком трёхсторонний благотворительный договор о передаче региону готового проекта с положительным заключением Госэкспертизы (включая исключительные права). Строительные работы должны начаться уже осенью этого года, а завершиться в 2024 году.

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