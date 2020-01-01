Мария Сыропятова В Заксобрание внесён законопроект о налоговых льготах для торговли и общепита Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Законодательное собрание Пермского края внесён законопроект, предполагающий продление до конца 2021 года льготы для индустрии общественного питания и торговли непродовольственными товарами. Инициатор внесения — губернатор Дмитрий Махонин.

Если сейчас бизнес в этих сферах использует упрощённую систему налогообложения (УСН), то предлагается установить минимальную ставку 5% (доходы минус расходы) и 1% (доходы).

Как следует из финансово-экономического обоснования законопроекта, консолидированный бюджет Пермского края недополучит 742 млн руб.

Инициатива должна быть рассмотрена на пленарном заседании 18 февраля.

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