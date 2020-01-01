Региональный оперштаб продолжит снимать ограничительные меры в Прикамье Поделиться Поделиться Твитнуть

Региональный оперштаб в ближайшее время вернётся к вопросу снижения ограничительных мер по коронавирусу. Об этом в ходе прямого эфира сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Дальше мы будем рассматривать и анализировать обстановку в регионе, а также советоваться с профессионалами, прежде всего с Роспотребнадзором, о том, вводить ли дальнейшие послабления, — пояснил Дмитрий Махонин. — Сейчас все предпосылки есть, поэтому в ближайшее время мы проведём оперативный штаб, где будут рассматриваться вопросы, связанные со снижением ограничительных мер. Но не стоит терять бдительность, нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты, поскольку очень важно, чтобы уровень заболеваемости не начал опять расти».

Напомним, краевой оперштаб с 5 февраля разрешил работу детских развлекательных центров, а также организаций, предоставляющих услуги аттракционов, игровых автоматов (в том числе в торговых центрах). При этом в игровом зале на каждого посетителя должно быть выделено по 4 кв. м площади.

А также оперштаб согласовал возобновление работы Пермского цирка, но с ограничением по числу зрителей — не более 50% от числа мест в зале.

Вместе с тем до 21 февраля продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Это ночные клубы (дискотеки) и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия. Также сохраняется запрет на работу заведений общепита с 01:00 до 6:00. В них нельзя проводить корпоративные мероприятия, банкеты, дни рождения и другие торжества.

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