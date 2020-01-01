Оперштаб разрешил работу детских развлекательных центров И одобрил открытие Пермского цирка Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом снял ряд ограничений для сфер отдыха и досуга. Об этом сообщает телеграм-канал «Пермский край», близкий к правительству региона.

Так, с 5 февраля смогут возобновить работу детские развлекательные центры, а также организации, предоставляющие услуги аттракционов, игровых автоматов (в том числе в торговых центрах). При этом в игровом зале на каждого посетителя должно быть выделено по 4 кв. м площади.

Кроме того, оперштаб согласовал возобновление деятельности Пермского цирка. Но с ограничением по числу зрителей — не более 50% от числа мест в зале.

Вместе с тем до 21 февраля продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях, сообщает пресс-служба правительства. Это ночные клубы (дискотеки) и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия. Также сохраняется запрет на работу заведений общепита с 1:00 до 6:00. В них нельзя проводить корпоративные мероприятия, банкеты, дни рождения и другие торжества.





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