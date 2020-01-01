Елена Синица Природоохранная прокуратура начала проверку из-за выброса хлора на ООО «Промхимпермь» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту выброса хлора в Кировском районе на предприятии ООО «Промхимпермь». Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Отмечается, что специалистами лаборатории, подведомственной Росприроднадзору, отобраны пробы атмосферного воздуха, в том числе на границе жилой зоны.

Напомним, в Кировском районе Перми примерно в 09:10 5 февраля на предприятии ООО «Промхимпермь» произошла разгерметизация ёмкости с хлором. После инцидента эвакуированы 53 сотрудника предприятия, пострадавших и погибших нет. На место выезжали 18 ед. техники. Осаждение хлора проведено успешно.

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