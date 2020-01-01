Елена Синица
В Перми на химпредприятии произошёл выброс хлора
Эвакуированы 53 работника
В Кировском районе Перми утром 5 февраля на одном из химпредприятий произошла разгерметизация ёмкости с хлором. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края со ссылкой на краевое ГУ МЧС.
По информации «Нового компаньона», речь идёт об ООО «Промхимпермь».
После инцидента эвакуированы 53 сотрудника предприятия, пострадавших и погибших нет.
На место выезжали 18 ед. техники. Осаждение хлора проведено успешно.
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