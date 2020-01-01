Елена Синица В Перми на химпредприятии произошёл выброс хлора Эвакуированы 53 работника Поделиться Поделиться Твитнуть

В Кировском районе Перми утром 5 февраля на одном из химпредприятий произошла разгерметизация ёмкости с хлором. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края со ссылкой на краевое ГУ МЧС.

По информации «Нового компаньона», речь идёт об ООО «Промхимпермь».

После инцидента эвакуированы 53 сотрудника предприятия, пострадавших и погибших нет.

На место выезжали 18 ед. техники. Осаждение хлора проведено успешно.

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