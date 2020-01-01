Елена Синица Конкурс на строительство здания пермской галереи продлили ещё на 12 дней Также на 6 млн руб. снижена максимальная стоимость контракта Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект нового здания Пермской галереи от бюро Speech

Срок подачи заявок на строительство здания Пермской художественной галереи продлён до 19 февраля. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, её подтвердили и в краевом минстрое.

Кроме того, незначительно (на 6 млн руб.) снижена максимальная цена контракта и теперь составляет 4,225 млрд руб. (ранее — 4,231 млрд руб.).

Ранее власти Прикамья анонсировали перераспределение средств на строительство галереи с федерального на краевой бюджет. Соответствующие изменения в проект закона о бюджете внёс на рассмотрение регионального Заксобрания губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.



Согласно проекту, предлагается увеличить финансирование строительства нового здания художественной галереи за счёт краевого бюджета: в 2021 году — на 226,447 млн руб., в 2022 году — на 1,610 млрд руб., в 2023 году — на 2,076 млрд руб. В качестве причины указано «отсутствие средств федерального бюджета и необходимость заключения государственного контракта на строительство объекта в первом квартале 2021 года».

Планируемые изменения в бюджет должны быть рассмотрены на февральском пленарном заседании краевого парламента 18 февраля.

Напомним, ранее власти уже продлевали срок подачи заявок, который истекал 29 января, до 7 утра 8 февраля. В краевом минстрое пояснили, что решение направлено на то, «чтобы у потенциальных участников было больше времени проанализировать закупку и принять решение об участии».

Изначально открытый конкурс на строительство нового здания был объявлен 25 декабря 2020 года. Начальная (максимальная) цена контракта составила 4,231 млрд руб.

В середине января Управление капитального строительства Пермского края уже внесло изменения в конкурсную документацию. Принято решение выдать потенциальному подрядчику аванс в размере 10% (423 млн руб.) до начала строительных работ.

Отметим, что это уже четвёртая попытка найти подрядчика на строительство галереи. Первая была признана несостоявшейся, так как не было подано ни одной заявки. Победителем второй стало ООО «РСК-Ренессанс», предложившее выполнить все работы за 4,1 млрд руб. Но краевые власти отказались заключать контракт, так как победитель предоставил недостоверные сведения по одному из своих объектов.

Третий конкурс был отменён по решению Пермского УФАС. В ходе внеплановой проверки были выявлены нарушения в способе закупки — запрос предложений. Нарушения также были выявлены в конкурсной документации, где ненадлежащим образом были установлены виды и объёмы работ, которые подрядчик должен выполнять самостоятельно и согласовывать с заказчиком.

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