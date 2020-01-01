Срок подачи заявок на строительство галереи продлили на неделю Это связано с тем, чтобы у участников было больше времени проанализировать закупку Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Подведение итогов конкурса на строительство нового здания художественной галереи откладывается. Срок подачи заявок, который истекал 29 января, продлили до 7:00 8 февраля. Информация об этом содержится в самой закупке. В краевом минстрое пояснили, что решение направлено на то, «чтобы у потенциальных участников было больше времени проанализировать закупку и принять решение об участии».

Напомним, открытый конкурс на строительство нового здания художественной галереи был объявлен 25 декабря 2020 года. Начальная максимальная цена контракта составила 4,231 млрд руб.

В середине января Управление капитального строительства Пермского края уже внесло изменения в конкурсную документацию. Было принято решение выдать потенциальному подрядчику аванс в размере 10% (423 млн руб.) до начала строительных работ.

Отметим, что это четвёртая попытка найти подрядчика на строительство галереи. Первая была признана несостоявшейся, так как не было подано ни одной заявки. Победителем второй стало ООО «РСК-Ренессанс», предложившее выполнить все работы за 4,1 млрд руб. Но краевые власти отказались заключать контракт, так как победитель предоставил недостоверные сведения по одному из своих объектов.

Третий конкурс был отменён по решению Пермского УФАС. В ходе внеплановой проверки были выявлены нарушения в способе закупки — запрос предложений. Нарушения также были выявлены в конкурсной документации, где ненадлежащим образом были установлены виды и объёмы работ, которые подрядчик должен выполнять самостоятельно и согласовывать с заказчиком.

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