Краевые власти предлагают увеличить расходы на строительство галереи из краевого бюджета Это связано с тем, что не подтверждено федеральное финансирование Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс на рассмотрение регионального Заскобрания проект изменений в закон о бюджете.

Согласно проекту, предлагается увеличить финансирование строительства нового здания художественной галереи за счёт краевого бюджета: в 2021 году — на 226,447 млн руб., в 2022 году — на 1,610 млрд руб., в 2023 году — на 2,076 млрд руб. В качестве причины указано «отсутствие средств федерального бюджета и необходимость заключения государственного контракта на строительство объекта в первом квартале 2021 года».

Планируемые изменения в бюджет должны быть рассмотрены на февральском пленарном заседании краевого парламента.

Сейчас проходит процедура отбора участников на строительство галереи. Напомним, ранее власти продлили срок подачи заявок, который истекал 29 января, до 7 утра 8 февраля. В краевом минстрое пояснили, что решение направлено на то, «чтобы у потенциальных участников было больше времени проанализировать закупку и принять решение об участии».

Изначально открытый конкурс на строительство нового здания был объявлен 25 декабря 2020 года. Начальная (максимальная) цена контракта составила 4,231 млрд руб.

В середине января Управление капитального строительства Пермского края уже внесло изменения в конкурсную документацию. Принято решение выдать потенциальному подрядчику аванс в размере 10% (423 млн руб.) до начала строительных работ.

Отметим, что это уже четвёртая попытка найти подрядчика на строительство галереи. Первая была признана несостоявшейся, так как не было подано ни одной заявки. Победителем второй стало ООО «РСК-Ренессанс», предложившее выполнить все работы за 4,1 млрд руб. Но краевые власти отказались заключать контракт, так как победитель предоставил недостоверные сведения по одному из своих объектов.

Третий конкурс был отменён по решению Пермского УФАС. В ходе внеплановой проверки были выявлены нарушения в способе закупки — запрос предложений. Нарушения также были выявлены в конкурсной документации, где ненадлежащим образом были установлены виды и объёмы работ, которые подрядчик должен выполнять самостоятельно и согласовывать с заказчиком.

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