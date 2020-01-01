Григорий Серёдкин Пермская «Звезда-2005» рассталась с защитником Последний сезон футболистка пропустила из-за травмы Поделиться Поделиться Твитнуть

Защитник пермского ЖФК «Звезда-2005» Ирина Подшибякина покинула клуб в связи с истечением срока трудового договора. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

25-летняя воспитанница московского «Чертаново» пришла в пермскую команду в 2017 году. Всего за четыре года в составе «звёздочек» Ирина Подшибякина вместе с командой стала Чемпионом России 2017 года, бронзовым призером Чемпионата страны 2018 и 2020 годов и двукратным обладателем Кубка России 2018 и 2019 года. Сыграла в 42-х официальных матчах и забила в них один гол. Последний сезон 2020 года футболистка пропустила из-за травмы.

Отметим, это уже третье изменение в составе «Звезды-2005» в текущее межсезонье. Ранее состав пермского клуба покинули нападающий Екатерина Пантюхина и второй вратарь Татьяна Дронова.

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