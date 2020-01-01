В пермском трамвае кондуктор потеряла сознание после нападения пассажира
В Перми пассажир трамвая маршрута №12 напал на кондуктора. Эту информацию подтвердили в департаменте транспорта.
Инцидент произошёл в 8 утра 29 января в районе остановки «Чайковского». В департаменте пояснили, что пассажир «в ответ на просьбу оплатить проезд нанёс удары кондуктору», от чего кондуктор потеряла сознание.
Водитель трамвая вызвала скорую помощь и полицию. Часть пассажиров удерживала виновника инцидента до приезда полиции. Кондуктор была госпитализирована.
Отметим, что это второй случай нападения на кондукторов за последнее время: 16 января пассажир напал на кондуктора автобусного маршрута №20 за просьбу надеть маску. Тогда виновника также передали полиции.
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