В Перми пассажир напал на кондуктора за просьбу надеть маску Инцидент произошёл в автобусе маршрута №20 Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми пассажир напал на кондуктора автобуса №20 за просьбу надеть маску. Об этом сообщили в пресс-службе компании ООО «Автомиг», которая является оператором маршрута. Информацию подтвердили и в департаменте транспорта.

По словам представителей компании, инцидент произошёл ещё 16 января во время выполнения одного из последних ночных рейсов в районе остановки «Профилакторий».

После просьбы надеть маску 40-летний пассажир замахнулся на кондуктора, удар пришёлся в локоть. При этом с ним во время поездки были жена и двое детей. Перевозчик уточняет, что пассажир был задержан полицией.

Согласно постам в пермских пабликах, аналогичное происшествие произошло 17 января в автобусе маршрута №62 в районе остановки «Улица Солдатова», когда также на просьбу надеть маску мужчина примерно такого же возраста ударил кондуктора и выбежал из автобуса. При этом с ним также был ребёнок. Реальность этого инцидента в департаменте транспорта не подтвердили.

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