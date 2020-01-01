Новичок «Пармы» Марцель Понитка прибыл в Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Марцель Понитка. Фото: amw.gdynia.pl

В Пермь прибыл 23-летний польский атакующий защитник Марцель Понитка, который в ближайшее время должен оформить официальное соглашение с баскетбольным клубом «Парма».

Отметим, что в эти дни команда находится в Нидерландах, где участвует в групповом этапе Кубка ФИБА Европа. Накануне пермяки обыграли местный «Донар Гронинген».

Напомним, Марцель Понитка, выступавший ранее за «Зелёну Гуру», является заменой ушедшему из клуба американцу Роберту Джонсону.

Понитка в нынешнем сезоне в рамках Единой лиги ВТБ провёл 12 матчей, находясь на площадке в среднем по 29 минут за игру. В среднем он набирает по 9,8 очка за матч.

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