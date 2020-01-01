В офисах «Сатурн-Р» ФСБ изъяла финансовые документы Поделиться Поделиться Твитнуть

Александ Репин. Фото: личная страница в Facebook

В офисах холдинга «Сатурн-Р» прошла процедура изъятия документов со стороны УФСБ по Пермскому краю.

Как уточняет «Коммерсант-Прикамье», по мнению владельца холдинга Александра Репина, выемка могла быть проведена в интересах ФНС. Как отметил сам бизнесмен, годовой оборот подразделений холдинга достигает 50 млрд руб., и он надеется, что все сотрудники «работали хорошо».

Напомним, одно из подразделений холдинга — ООО «СМУ №3 «Сатурн-Р» — судится с властями по поводу спорной школы в микрорайоне Красные Казармы и внутридворовых проездов в построенном компанией ЖК «Арсенал».

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