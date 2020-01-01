Елена Синица В Прикамье ещё одна вакцина от COVID-19 — «ЭпиВакКорона» — появится не раньше весны Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступит в Пермский край не ранее апреля 2021 года. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Пермского края Евгения Камкина.

По словам замминистра, информация о разнарядке вакцины в краевой минздрав ещё не поступала.

На данный момент население Прикамья прививают вакциной «Спутник V». По данным регионального минздрава, на 27 января первым компонентом этой вакцины в регионе привиты более 7,3 тыс. человек, более 1,6 тыс. из них привиты вторым компонентом.

Напомним, 28 января в край поступило ещё 5,4 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

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