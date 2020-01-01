Татьяна Сукрушева В Пермский край поступило 5,4 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник-V» Она будет направлена в десять пермских медучреждений Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Прикамье поступило 5,4 тыс. вакцины от коронавируса «Спутник-V». Об этом сообщил губернатор края Дмитрий Махонин в своём instagram-аккаунте.

Вакцина будет поставлена в пермские ГКП №4 (575 доз), ГКП №2 (500), ГП №7 (400), ГБ №6 (300), ГБ Свердловского района (200), ГКБ им. С. Н. Гринберга (450), ГКП №5 (575), ГКП г. Перми (400), в ЦРБ Пермского района (150), в Центр профилактики и борьбы со СПИД (100), в медучреждения Чернушки, Краснокамска, Нытвы, Добрянки, Соликамска, Лысьвы, Чусового, Березников, Кунгура, Кудымкара и Чайковского.

Напомним, по данным регионального минздрава, на 27 января первым компонентом «Спутник V» в регионе привиты более 7,3 тыс. человек, более 1,6 тыс. из них привиты вторым компонентом.

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