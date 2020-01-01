Григорий Серёдкин Букмекеры «ставят» на «Парму» в стартовом матче пермяков в еврокубке До начала выступления пермского клуба в Кубке ФИБА Европа остаётся несколько часов Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Букмекерские конторы «ставят» на пермский БК «Парма», который уже сегодня, 28 января стартует в Кубке ФИБА Европа игрой с голландским клубом «Донар Гронинген» (0+).

Так, коэффициент на победу пермяков составляет 1,23. В то время как на победу команды из Нидерландов даётся коэффициент 3,71.

Ранее пермяки одержали разгромную победу в Единой лиге ВТБ. Со счётом 86:52 команда из Перми в гостях разгромила «Енисей». Клуб из Гронингена занимает пятое место таблицы национального первенства Нидерландов.

Напомним, матч «Пармы» в еврокубке с «Донар Гронинген» начнётся в 22:00. Время пермское. Трансляцию игры можно посмотреть на официальном Youtube-канале FIBA.

Ранее, 26 января, соперники «Пармы» по группе «F» провели очную встречу. Со счётом 99:98 победу над «Донар Гронинген» одержал клуб «Хирос Ден Босх».

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