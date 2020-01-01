Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Конкурс на должность директора Пермского театра оперы и балета откладывается В краевом минкульте сообщили, что «возникли трудности» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

По информации «Нового компаньона», заседание конкурсной комиссии по определению кандидатуры на должность генерального директора Пермского театра оперы и балета, назначенное предварительно на 28 января, не состоится. Всем членам комиссии было объявлено, что пока им не нужно съезжаться в Пермь, так что директора Большого театра Владимира Урина мы здесь в ближайшее время не увидим.

В министерстве культуры Пермского края не комментируют сложившуюся ситуацию, говоря, что «возникли трудности». Так или иначе, конкурс до сих пор не объявлен, и состоится ли он или директор будет по старинке назначен напрямую учредителем, пока не известно.

В декабре «Новый компаньон» сообщал, что Владимир Урин должен был возглавить комиссию, членом которой также планировал стать прежний руководитель Пермского театра оперы и балета, ныне — генеральный директор Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Андрей Борисов.

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