Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Директор Большого театра выберет директора Пермского театра оперы и балета Владимир Урин согласился возглавить конкурсную комиссию Поделиться Поделиться Твитнуть

Владимир Урин. Фото: classicalmusicnews.ru

По информации «Нового компаньона», в конце прошлой недели министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский в Москве провёл переговоры с генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным. В результате переговоров Урин дал согласие возглавить конкурсную комиссию, которая выберет нового директора Пермского театра оперы и балета.

Владимир Георгиевич Урин возглавляет Большой театр с 2013 года. Он является членом Совета по культуре при президенте РФ. По нашей информации, прежний руководитель Пермского театра оперы и балета, ныне — генеральный директор Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Андрей Борисов тоже будет работать в конкурсной комиссии.

Когда будет объявлен конкурс на должность генерального директора Пермского театра оперы и балета, точно не известно, поскольку конкурсная документация требует тщательной юридической проработки.

Процедура пройдёт в два этапа: конкурс заявок и очное собеседование. Приезд Владимира Урина в Пермь на очное заседание комиссии ожидается в январе.

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