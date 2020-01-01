Мария Сыропятова Пермский краевой суд назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы Юрия Уткина Поделиться Поделиться Твитнуть

Юрий Уткин

Константин Долгановский

Рассмотрение апелляционной жалобы Юрия Уткина запланировано на 10 февраля 2021 года. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

В ней отстранённый от должности спикер Пермской городской думы попытается оспорить решение Ленинского районного суда Перми об отказе в рассмотрении его иска по восстановлению в прежней должности. Начало заседания запланировано на 14:00.

Ранее, в январе, краевой суд рассмотрел частную жалобу Юрия Уткина: в ней он пытался добиться принятия «мер предварительной защиты» по своему делу. При рассмотрении частной жалобы Пермский краевой суд отказал в удовлетворении требований.

Напомним, 27 октября 2020 года на пленарном заседании Пермской городской думы решением большинства депутатов Юрий Уткин был лишён поста председателя, с чем он не согласился, поэтому отказался подписывать документ в отведённый для этого десятидневный срок.

В итоге документ подписал первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин, который сейчас является врио председателя.

В ноябре Уткин обратился в Ленинский районный суд, но 2 декабря суд отказал ему в удовлетворении иска.

По регламенту, нового председателя думы должны утвердить депутаты на пленарном заседании. Причём это голосование должно пройти в очном формате, а в последние месяцы заседания проходят в режиме онлайн.

Сейчас Юрий Уткин фактически является рядовым депутатом думы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.