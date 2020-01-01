Мария Сыропятова
Пермский краевой суд назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы Юрия Уткина
Рассмотрение апелляционной жалобы Юрия Уткина запланировано на 10 февраля 2021 года. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
В ней отстранённый от должности спикер Пермской городской думы попытается оспорить решение Ленинского районного суда Перми об отказе в рассмотрении его иска по восстановлению в прежней должности. Начало заседания запланировано на 14:00.
Ранее, в январе, краевой суд рассмотрел частную жалобу Юрия Уткина: в ней он пытался добиться принятия «мер предварительной защиты» по своему делу. При рассмотрении частной жалобы Пермский краевой суд отказал в удовлетворении требований.
Напомним, 27 октября 2020 года на пленарном заседании Пермской городской думы решением большинства депутатов Юрий Уткин был лишён поста председателя, с чем он не согласился, поэтому отказался подписывать документ в отведённый для этого десятидневный срок.
В итоге документ подписал первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин, который сейчас является врио председателя.
В ноябре Уткин обратился в Ленинский районный суд, но 2 декабря суд отказал ему в удовлетворении иска.
По регламенту, нового председателя думы должны утвердить депутаты на пленарном заседании. Причём это голосование должно пройти в очном формате, а в последние месяцы заседания проходят в режиме онлайн.
Сейчас Юрий Уткин фактически является рядовым депутатом думы.
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