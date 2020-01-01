Мария Сыропятова Апелляционная жалоба Юрия Уткина в связи с лишением его полномочий спикера гордумы принята краевым судом Дата заседания должна быть назначена в ближайшее время Поделиться Поделиться Твитнуть

Апелляционная жалоба Юрия Уткина принята к рассмотрению Пермским краевым судом 25 января. Это подтвердили в пресс-службе суда.

В ней отстранённый от должности спикер Пермской городской думы пытается оспорить решение Ленинского районного суда Перми об отказе в восстановлении его на прежней позиции.

Ранее в январе краевой суд рассмотрел частую жалобу Юрия Уткина: в ней он пытался добиться принятия «мер предварительной защиты» по своему делу. При рассмотрении частной жалобы Пермский краевой суд отказал в удовлетворении требований. По существу жалоба экс-спикера гордумы на решение Ленинского районного суда Перми будет рассмотрена Пермским краевым судом в ближайшее время.

Напомним, 27 октября 2020 года на пленарном заседании Пермской городской думы решением большинства депутатов Юрий Уткин был лишён поста председателя, с чем он не согласился, поэтому отказался подписывать документ в отведённый для этого десятидневный срок.

В итоге документ подписал первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин, который сейчас является врио председателя.

По регламенту, нового председателя думы должны утвердить депутаты на пленарном заседании. Причём это голосование должно пройти в очном формате, а в последние месяцы заседания проходят в режиме онлайн.

Сейчас Юрий Уткин фактически является рядовым депутатом думы.

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