Юрий Уткин продолжит оспаривать лишение его полномочий спикера гордумы Он подал апелляционную жалобу в краевой суд Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Экс-председатель Пермской городской думы Юрий Уткин подал апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда. Жалоба зарегистрирована 12 января и принята к рассмотрению. В краевой суд она будет направлена 22 января.

Напомним, 27 октября 2020 года на пленарном заседании Пермской городской думы решением большинства депутатов Юрий Уткин был лишён поста председателя, с чем он не согласился, поэтому отказался подписывать документ в отведённый для этого десятидневный срок.

В итоге документ подписал первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин, который сейчас является врио председателя.

После этого 11 ноября Уткин обратился в Ленинский районный суд с требованием восстановить его в должности. Судебное заседание состоялось 2 декабря. В результате судья Лариса Дульцева приняла решение отказать в удовлетворении иска.

По регламенту, нового председателя думы должны утвердить депутаты на пленарном заседании. Причём это голосование должно пройти в очном формате, а в последние месяцы заседания проходят в режиме онлайн.

Сейчас Юрий Уткин фактически является рядовым депутатом думы.

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