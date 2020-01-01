Григорий Серёдкин Пермский ФК «Звезда» вышел из отпуска, у футболистов — отрицательные тесты на коронавирус Стартовал первый зимний сбор команды Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК «Звезда»

Пресс-служба пермского ФК «Звезда» объявила о выходе команды из зимнего отпуска. Футболисты начали совместную подготовку к продолжению сезона со вчерашнего дня, 26 января.

На прошедшей неделе все футболисты «Звезды» поочерёдно прошли медицинское обследование, а в понедельник 25 января — тестирование на COVID-19. После получения отрицательных результатов, команда перешла с индивидуальных тренировок на общие и начала подготовку ко второй части сезона-2020/21.

В рамках первого учебно-тренировочного сбора тренерский штаб «Звезды» планирует проводить тренировки на поле манежа «Пермь Великая». А также на открытом воздухе и в тренажёрном зале в двухразовом режиме.

Ближайший официальный матч подопечных Рустема Хузина запланирован на 4 апреля. В этот день пермяки на поле стадиона «Звезда» примут ФК «Волна», представляющий Нижегородскую область.

Ранее состав ФК «Звезда» покинул сын известного в прошлом футболиста Константина Парамонова — Евгений Парамонов.

Добавим, на прошлой неделе из отпуска вышел пермский ЖФК «Звезда-2005».

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