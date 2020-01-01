Григорий Серёдкин Стали известны финалисты голосования за игроков «Пармы», которые сыграют в «Матче всех звёзд» В финал отбора вышли три российских баскетболиста и три легионера Поделиться Поделиться Твитнуть

Стали известны финальные тройки из игроков пермского БК «Парма», которые могут попасть на «Матч всех звёзд» Единой лиги ВТБ 2021. Проголосовать за баскетболиста можно было с 14 по 25 января в официальном сообществе лиги «ВКонтакте».

Из российских игроков «Пармы» болельщики выбрали защитников Максима Григорьева (49,6% голосов) и Глеба Шейко (21,8), а также форварда Николая Жмако (11,2%).

Из зарубежных игроков «Пармы» абсолютным кандидатом на поездку в Москву стал литовский защитник и лидер команды Адас Юшкявичус — 77,3%. 7,3% набрал форвард Марекс Мейерис. 4,5% — Эйгирдас Жукаускас.

Отметим, 5,3% голосов набрал американский защитник Роберт Джонсон. Однако на минувшей неделе он покинул «Парму» по личным обстоятельствам.

Всего расширенный список из всех 13 команд лиги насчитывает 66 игроков. Из девяти российских команд в него попало по три самых популярных баскетболиста в сборную «Звёзд России» и по три — в сборную «Звёзд Мира». Из четырёх зарубежных команд — по три баскетболиста в сборную «Звёзд Мира».

Итоговые составы сборных Звёзд России и Звёзд Мира выберут представители СМИ.

«Матч всех звёзд» Единой лиги ВТБ состоится 14 февраля 2021 года в Москве на ВТБ-Арене (0+). Это будет уже пятый по счёту показательный матч между лучшими российскими и лучшими зарубежными игроками лиги.

Напомним, участниками «Матча всех звёзд» 2020 года стали сразу три игрока «Пармы»: литовский защитник Адас Юшкявичус, центровой Артём Забелин и защитник Максим Григорьев. А ассистентом главного тренера «Сборной звёзд России» Евгения Пашутина стал старший тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков. Прошлогодняя игра завершилась со счётом 164:162 в пользу команды легионеров. Добавим, в 2018 году в матче участвовали два представителя «Пармы» — защитник Иван Ухов и форвард Коди Миллер-Макинтайр. В 2019 году за команду «Звёзд мира» выступил американский экс-форвард пермяков Рашард Келли.

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