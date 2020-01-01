Григорий Серёдкин Стартовало голосование за игроков «Пармы», которые сыграют в «Матче всех звёзд» Единой лиги ВТБ Показательная игра состоится 14 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Единая лига ВТБ запустила голосование, по итогам которого решится, кто из игроков «Пармы» отправится на «Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ» 2021 года (0+). Проголосовать можно в группе турнира «ВКонтакте».

Из российских игрков «Пармы» на матч могут отправиться защитники Максим Григорьев, Александр Платунов и Глеб Шейко, форварды Николай Жмако и Константин Буланов, а также центровой Владимир Ивлев.

Из легионеров «Пармы» — защитники Адас Юшкявичус, Лоренцо Уильямс и Роберт Джонсон, форварды Марекс Мейерис и Эйгирдас Жукаускас и центровой Борис Савович.

Отметим, из каждой группы на игру поедет только один баскетболист, набравший большинство голосов. Спустя час после старта голосования лидируют Максим Григорьев и Адас Юшкявичус.

Матч звёзд Единой лиги ВТБ — 2021 состоится 14 февраля в Москве на «ВТБ-Арене». Это будет пятый, юбилейный, показательный матч между «Сборной звёзд России» и Сборной звёзд мира». Обе команды набираются исключительно из участников лиги.

Напомним, участниками прошлого «Матча звёзд» стали сразу три игрока «Пармы»: литовский защитник Адас Юшкявичус, центровой Артём Забелин и защитник Максим Григорьев. А ассистентом главного тренера «Сборной звёзд России» Евгения Пашутина стал старший тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков. Прошлогодняя игра завершилась со счётом 164:162 в пользу команды легионеров.

Добавим, в 2018 году в матче участвовали два представителя «Пармы» — защитник Иван Ухов и форвард Коди Миллер-Макинтайр. В 2019 году за команду «Звёзд мира» выступил американский экс-форвард пермяков Рашард Келли.

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