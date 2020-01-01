Григорий Серёдкин «Парма» не сыграет с «Борисфеном» в Кубке ФИБА Европа В белорусской команде обнаружены заражённые COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский БК «Парма» на Кубке ФИБА Европа не сможет сыграть с белорусским БК «Борисфен» в рамках группового этапа турнира. В белорусской команде обнаружены заражённые COVID-19, команда помещена на карантин.

Таким образом, «Парма» стартует в еврокубке только 28 января и сыграет с двумя голландскими командами в группе F. Сначала — с «Донар Гронинген». Встреча начнётся 22:00 по пермскому времени (0+). А 29 января — с клубом «Хирос Ден Босх». Команды выйдут на паркет в 01:00 по пермскому времени (30 января, 0+). Обе игры пройдут в г. Хертогенбос.

Отметим, «Парма» уже прибыла в Нидерланды. Об этом вчера, 23 января, сообщила клубная пресс-служба. Ранее пермяки прервали серию поражений в Единой лиге ВТБ. Со счётом 86:52 команда Казиса Максвитиса разгромила красноярский «Енисей».

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