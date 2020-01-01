Елена Синица Протест прокурора против «заморозки» ежегодной индексации окладов госслужащих временно отложат Депутатам необходимы дополнительные консультации Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рассмотрение протеста и. о. прокурора региона Виталия Ильенкова на решение краевого парламента о приостановке ежегодной индексации окладов будет рассмотрено в феврале. Такое решение приняли на заседании Законодательного собрания Пермского края 21 января.

По словам начальника ГПУ аппарата Заксобрания Оксаны Ходровой, требуется проведение дополнительных консультаций с краевой прокуратурой, министерством финансов, структурами администрации губернатора, а также заключение ГПУ.

По итогу заседания было принято решение поручить ГПУ подготовить заключение и продолжить рассмотрение протеста в феврале.

Напомним, ранее в парламент поступил протест и. о. прокурора Виталия Ильенкова на решение краевого парламента о приостановке ежегодной индексации окладов.

Соответствующий закон был принят в декабре прошлого года, в связи с чем с 1 января 2021 года была приостановлена ежегодная индексация окладов госслужащих на величину инфляции.

Как считает Виталий Ильенков, принятие данного решения стало незаконным ( п. 12 ст. 50 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», п. 5 ст. 12 закона Пермского края «О государственной гражданской службе Пермского края»).

На заседании комитета по бюджету 20 января заведующий сектором правовой экспертизы по вопросам бюджета ГПУ аппарата Заксобрания Дмитрий Новицкий также отметил, что требуется проведение дополнительных консультаций, в том числе с министерством финансов.

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