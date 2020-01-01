Елена Синица Прокуратура выступила против «заморозки» ежегодной индексации окладов госслужащих Поделиться Поделиться Твитнуть

В среду, 20 января, на комитете по бюджету Законодательного собрания Пермского края был рассмотрен протест и. о. прокурора Виталия Ильенкова на решение краевого парламента о приостановке ежегодной индексации окладов.

Соответствующий закон №581-ПК был принят в декабре прошлого года. Таким образом, с 1 января 2021 года была приостановлена ежегодная индексация окладов госслужащих на величину инфляции. Как считает Виталий Ильенков, принятие данного решения стало незаконным. Согласно п. 12 ст. 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», индексация окладов денежного содержания по должностям гражданской службы РФ обязательна.

Аналогичная норма прописана и в п. 5 ст. 12 закона Пермского края «О государственной гражданской службе Пермского края».

«Ситуация непростая и требует дополнительных консультаций со всеми заинтересованными лицами, в том числе с министерством финансов», — прокомментировал заведующий сектором правовой экспертизы по вопросам бюджета государственно-правового управления аппарата краевого Законодательного собрания Дмитрий Новицкий.

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