«Парму» покинул американец Роберт Джонсон Контракт расторгнут «по личным обстоятельствам» Поделиться Поделиться Твитнуть

Роберт Джонсон

БК «Парма»

Защитник Роберт Джонсон 21 января подписал соглашение о досрочном расторжении контракта с пермским баскетбольным клубом «Парма». В пресс-службе клуба сообщили, что это связано «с личными обстоятельствами» игрока.

Джонсон выступал за «Парму» с сезона-2019/2020. Всего за два сезона он сыграл в 17 матчах, набирая в среднем по 9,5 очка.

Ожидается, что его позицию в команде займёт поляк Марцель Понитка, контракт с которым пока официально не подписан.

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