В «Парму» перейдёт поляк из «Зелёны Гуры»
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Пермский баскетбольный клуб «Парма» подпишет контракт с 23-летним атакующим защитником «Зелёны Гуры» Марцелем Пониткой. Об этом сообщает издание Sportando.
Поляк является младшим братом форварда «Зенита» Матеуша Понитки.
Марцель Понитка в нынешнем сезоне в рамках Единой лиги ВТБ провёл 12 матчей, находясь на площадке в среднем по 29 минут за игру. В среднем он набирает по 9,8 очка за матч.
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