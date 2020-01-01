В «Парму» перейдёт поляк из «Зелёны Гуры» Поделиться Поделиться Твитнуть

Марцель Понитка. Фото: amw.gdynia.pl

Пермский баскетбольный клуб «Парма» подпишет контракт с 23-летним атакующим защитником «Зелёны Гуры» Марцелем Пониткой. Об этом сообщает издание Sportando.

Поляк является младшим братом форварда «Зенита» Матеуша Понитки.

Марцель Понитка в нынешнем сезоне в рамках Единой лиги ВТБ провёл 12 матчей, находясь на площадке в среднем по 29 минут за игру. В среднем он набирает по 9,8 очка за матч.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.