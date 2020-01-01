Мария Сыропятова Строительство нового корпуса гимназии №17 начнётся на следующей неделе Разрешение на строительство пока не выдано Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Подрядчик выйдет на строительство нового корпуса гимназии №17 на следующей неделе. Об этом 20 января на заседании думского комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами сообщил и. о. первого замглавы администрации Перми Виктор Агеев.

«На этой неделе получаем разрешение на строительство. Сейчас на площадке идут работы, которые не требуют этого разрешения, то есть очистка площадки и земляные работы. Забивание свай начнётся на следующей неделе», — пояснил Виктор Агеев.

Напомним, в октябре 2020 года городские власти представили проект будущего здания нового корпуса гимназии, в ноябре объявили конкурс на строительство. Начальная цена контракта составила 498 млн руб. Заявки принимались до 2 декабря.

На конкурс была подана единственная заявка — от ООО «Юнайт», которое предложило выполнить работы по объявленной начальной цене.



Новый корпус, который будет располагаться рядом с существующим, рассчитан на 550 учеников, общая площадь — 10,5 тыс. кв. м. Оба здания должны быть связаны общим переходом на втором этаже.

По проекту, в блоке «А» на первом этаже планируется разместить вестибюль с гардеробом, мастерскую труда, кабинет кройки и шитья, кабинет кулинарии, помещения медицинского блока, библиотеку с читальным залом и столовую.

На втором, третьем и четвёртом этажах разместятся учебные кабинеты, лаборантские и кабинеты для преподавателей. Кроме того, на втором этаже будут размещены кабинет робототехники и медиатека, появятся рекреации, радиоузел и актовый зал. На третьем — кабинет информатики. На четвёртом — кабинеты психолога и логопеда.

Блок «Б» будет «отдан» под спорт. В частности, в нём запланированы два спортзала, снарядные, тренерские, раздевалки с санузлами и душевыми.

Корпус должен быть готов в 2022 году.

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