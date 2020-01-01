Алиса Окулова Определён подрядчик строительства нового корпуса пермской гимназии №17 ООО «Юнайт» оказалось единственным участником конкурса, компания предложила выполнить работы за максимальную стоимость — 498 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Определён подрядчик выполнения строительно-монтажных работ нового корпуса гимназии №17 в Перми. Победителем конкурса признано ООО «Юнайт». Контракт с компанией ещё не подписан, в пресс-службе мэрии сообщили, что это будет сделано «в ближайшее время».

Напомним, в октябре этого года городские власти представили проект будущего здания нового корпуса гимназии №17, в ноябре объявили конкурс на строительство. Начальная цена контракта составила 498 млн руб. Заявки принимались до 2 декабря. Работы должны выполняться по проектно-сметной документации ООО «Пермоблпроект».

На конкурс была подана единственная заявка — от ООО «Юнайт», которое предложило выполнить работы по объявленной начальной цене.



Новый корпус, который будет располагаться рядом с существующим, рассчитан на 550 учеников, общая площадь — 10,5 тыс. кв. м. Оба здания должны быть связаны общим переходом на втором этаже.

По проекту, в блоке «А» на первом этаже планируется разместить вестибюль с гардеробом, мастерскую труда, кабинет кройки и шитья, кабинет кулинарии, помещения медицинского блока, библиотеку с читальным залом и столовую.

На втором, третьем и четвёртом этажах разместятся учебные кабинеты, лаборантские и кабинеты для преподавателей. Кроме того, на втором этаже будут размещены кабинет робототехники и медиатека, появятся рекреации, радиоузел и актовый зал. На третьем — кабинет информатики. На четвёртом — кабинеты психолога и логопеда.

Блок «Б» будет «отдан» под спорт. В частности, в нём запланированы два спортзала, снарядные, тренерские, раздевалки с санузлами и душевыми.

Строительство должно начаться до Нового года, окончание строительства — 2022 год.

Администрация Перми

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