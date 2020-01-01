Елена Лодыгина журналист Комитет гордумы вынес на «пленарку» вопрос о награждении Дмитрия Самойлова знаком «За заслуги перед городом Пермь» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Члены комитета Пермской городской думы по местному самоуправлению и регламенту 19 января единогласно проголосовали за вынесение на пленарное заседание вопроса о награждении экс-мэра Дмитрия Самойлова знаком «За заслуги перед городом Пермь».

Докладчиком выступила начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадрам горадминистрации Галина Бритвина.

По её словам, Самойлова предложено наградить «за огромный вклад в социально-экономическое развитие города», а также за развитие спорта (организацию и проведение «Пермского марафона»), расселение аварийного жилья, реализацию транспортных проектов на ул. Революции, Северной дамбе, реконструкции ул. Макаренко, обновление нижней части набережной.

Вопрос о награждении будет рассмотрен на заседании гордумы 26 января.

Напомним, Дмитрий Самойлов с 2014 года возглавлял городскую администрацию, с 2016 года был главой города. В конце декабря 2020 года перешёл на работу в краевое правительство. Врио главы города назначен бывший депутат гордумы и экс-гендиректор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин.

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