Подачу тепла в микрорайоне Гайва планируется начать после 17 часов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ООО «Пермская сетевая компания» сообщили подробности аварийных работ на теплосетях в пермском микрорайоне Гайва.

Напомним, по данным горадминистрации, авария произошла в ночь на 18 января. Без тепла остались 102 дома и девять соцобъектов.

По сообщению пресс-службы сетевой компании, «энергетики меняют задвижку на магистральной сети диаметром 300 мм».

Все работы должны быть завершены к 17:00 18 января, после чего начнётся заполнение системы теплоносителем.

По всем вопросам компания просит обращаться в центральную диспетчерскую службу ПСК по тел. 243-72-99.

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