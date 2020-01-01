Подачу тепла в микрорайоне Гайва планируется начать после 17 часов
В ООО «Пермская сетевая компания» сообщили подробности аварийных работ на теплосетях в пермском микрорайоне Гайва.
Напомним, по данным горадминистрации, авария произошла в ночь на 18 января. Без тепла остались 102 дома и девять соцобъектов.
По сообщению пресс-службы сетевой компании, «энергетики меняют задвижку на магистральной сети диаметром 300 мм».
Все работы должны быть завершены к 17:00 18 января, после чего начнётся заполнение системы теплоносителем.
По всем вопросам компания просит обращаться в центральную диспетчерскую службу ПСК по тел. 243-72-99.
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