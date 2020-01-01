В микрорайоне Гайва из-за аварии более ста домов остались без тепла Аварию обещают устранить к вечеру Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

В ночь на 18 января в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского районе Перми на сетях теплоснабжения произошла авария, из-за которой без тепла остались 102 дома и девять соцобъектов.

Как уточнили в горадминистрации, аварийные работы проводит ООО «ПСК», к вечеру планируется их завершить.

При этом аналогичная авария произошла на этих же сетях поздно вечером 16 января. Тогда подачу тепла удалось восстановить к 23:00.

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