В микрорайоне Гайва из-за аварии более ста домов остались без тепла
Аварию обещают устранить к вечеру
В ночь на 18 января в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского районе Перми на сетях теплоснабжения произошла авария, из-за которой без тепла остались 102 дома и девять соцобъектов.
Как уточнили в горадминистрации, аварийные работы проводит ООО «ПСК», к вечеру планируется их завершить.
При этом аналогичная авария произошла на этих же сетях поздно вечером 16 января. Тогда подачу тепла удалось восстановить к 23:00.
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