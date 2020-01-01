Елена Лодыгина журналист Власти решили поменять место расположения краевой музыкальной школы Вместо Свердловского района новая площадка выбрана в Дзержинском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Внешний вид школы

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми выбран участок для строительства краевой музыкальной школы в Дзержинском районе Перми, на участке, ограниченном улицами Папанинцев, Боровой и Энгельса, площадью 18,7 тыс. кв. м. Об этом сообщает «Рифей». Изменения по новому участку для размещения школы для одарённых детей будут рассматриваться на ближайшем пленарном заседании Законодательного собрания.

Летом прошлого года управление капитального строительства Пермского края объявило аукцион на проектирование Пермской краевой музыкальной школы с начальной максимальной ценой контракта 39,3 млн руб. Уже тогда предполагалось, что школа должна разместиться в районе ДКЖ.

В соответствии с техническим заданием, подрядчику необходимо запроектировать трёхэтажное здание на 350 учащихся, соединённое переходом с пищеблоком на 200 посадочных мест. Кроме того, в составе объекта планируется концертно-репетиционный комплекс вместимостью до 500 человек, с отдельным входом (тоже связанный тёплыми переходами с другими зданиями), а также интернат на 100 мест.

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