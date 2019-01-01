Елена Синица Объявлен аукцион на проектирование краевой музыкальной школы Поделиться Поделиться Твитнуть

Внешний вид школы

Пресс-служба губернатора Пермского края

Управление капитального строительства Пермского края объявило аукцион на проектирование Пермской краевой музыкальной школы. Заявки на участие принимаются до 3 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 39,3 млн руб. Контракт с подрядчиком будет заключён на семь месяцев.

Планируется, что музыкальная школа будет построена в 2023 году в районе ДКЖ, в квартале улиц Боровой, Папанинцев и Энгельса.

В соответствии с техническим заданием, подрядчику необходимо запроектировать трёхэтажное здание на 350 учащихся, связанное тёплым переходом с пищеблоком на 200 посадочных мест. Кроме того, в составе объекта планируется концертно-репетиционный комплекс вместимостью до 500 человек, с отдельным входом (тоже связанный тёплыми переходами с другими зданиями), а также интернат на 100 мест.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.