Григорий Серёдкин Два игрока «Пармы» вызваны в сборную России по баскетболу 19 февраля россияне сыграют Эстонией, а 21 февраля — с Северной Македонией Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: БК "Парма"

Два игрока пермского БК «Парма» вошли в расширенный состав сборной России по баскетболу на заключительные матчи отбора на Евробаскет-2022. Это защитник Максим Григорьев и центровой Владимир Ивлев, сообщает пресс-служба РФБ (Российской федерации баскетбола).

19 февраля главная баскетбольная команда страны сыграет с командой Эстонии (0+), а 21 февраля — с командой Северной Македонии (0+). Отметим, что оба матча пройдут в Перми в УДС «Молот».

После четырёх сыгранных матчей в группе «В» россияне занимают вторую строчку таблицы группы. В активе команды шесть очков. Лидируют итальянцы (также шесть очков), третьими идут эстонцы (четыре очка), а замыкает таблицу сборная Северной Македонии (два).

Из группы в финальную часть турнира выйдут три лучшие сборные. Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в четырёх странах — Германии, Грузии, Чехии и Италии.

Напомним, вчера «Парма» прервала неудачную серию в Единой лиге ВТБ и разгромила в гостях красноярский «Енисей» со счётом 86:52. Оба вызванных в сборную баскетболиста приняли участие в игре и отметились результативными действиями.

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