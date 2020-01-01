Елена Синица Семье погибшей при обрушении стройконструкции на Краснова выплатят 500 тыс. руб. Второй пострадавшей выплатят 50 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми пострадавшим при обрушении стройконструкции на ул. Краснова, 25 выплатят денежные компенсации. Об этом сообщает краевая администрация.

По словам врио главы Перми Алексея Дёмкина, семье погибшей 70-летней женщины выплатят компенсацию в размере 500 тыс. руб., а травмированная 29-летняя жительница получит 50 тыс. руб.

Эти средства будут выделены из резервного фонда. Выплаты будут осуществлены через городской департамент социальной политики.

Отмечается, что пострадавшие вправе обратиться за материальной помощью в размере 15 тыс. руб. в территориальное управление министерства социального развития Пермского края по городу Перми.

Напомним, происшествие случилось днём 9 января: из-за скопления снега обрушились деревянные конструкции перехода, подготовленного для ограждения при ремонте жилого дома.

По факту происшествия накануне следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

После происшествия административно-техническая инспекция начала проводить проверки временных строительных ограждений. В ходе проверки 11 января выяснилось, что большинство строительных ограждений в Перми содержатся с нарушениями.

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