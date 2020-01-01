Елена Синица Большинство временных строительных ограждений в Перми содержатся с нарушениями Недостатки выявлены в 62% конструкций Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В результате проверки, проведённой городской административно-технической инспекцией в понедельник, 11 января, выяснилось, что большинство временных строительных ограждений в Перми содержатся с нарушениями. Об этом сообщает горадминистрация.

Так, из 86 проверенных объектов на 53 были выявлены нарушения содержания. Это составляет около 62% от числа всех обследованных конструкций.

В частности, не очищены от снега козырьки 49 временных конструкций, ещё у 12 не очищен пешеходный настил. Проверки проводились во всех районах города. По всем фактам нарушений направлены уведомления об устранении в адрес балансодержателей и заказчиков работ, всего их более 50.

Напомним, проверки стартовали из-за трагедии, произошедшей 9 января в центре Перми у дома на ул. Краснова, 25: под тяжестью снега рухнул временный деревянный переход, установленный при подготовке к ремонту дома. В результате обрушения погибла 70-летняя женщина, также пострадала 29-летняя девушка.

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