Наталья Радкевич В Перми будут судить перевозчика, в автобусе которого в ДТП пострадали 55 пассажиров, а двое — погибли Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги перевозки пассажиров. Как сообщается на сайте надзорного органа, он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также в нарушении требований охраны труда (ч. 3 ст. 238 УК РФ и ч. 1 ст. 143 УК РФ).

«Обвиняемый являлся директором транспортной организации, оказывающей населению услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом. Следствие установило, что он допустил преступную небрежность, связанную с несоблюдением требований нормативных актов и технической документации, выпустив на линию неисправный автобус марки НефАЗ-5299-20-32», — сообщали в прокуратуре.

Напомним, ДТП случилось днём 17 августа 2019 года, когда автобус маршрута №53 «Центральный рынок» — «10-й микрорайон» врезался в бетонное ограждение на ул. Ново-Гайвинской. В результате 57 пассажиров пострадали, двое впоследствии скончались.

Как отмечал после ДТП начальник департамента транспорта Анатолий Путин, маршрут тогда обслуживало ООО «Дизель», но непосредственно тот рейс обслуживал субподрядчик ИП Олег Дробинин.

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