Маршрут №53, автобус которого попал в крупное ДТП, продолжит обслуживать ООО «Дизель» Семье погибшей пассажирки будет выплачено 2,5 млн руб.

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Фото: perm.sledcom.ru

Автобусный маршрут №53, автобус которого в минувшую субботу попал в крупное ДТП, пока будет обслуживать перевозчик, который и выиграл аукцион на маршрут, — ООО «Дизель». Об этом 19 августа заявил начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолий Путин.

По его словам, автобус, попавший в аварию, обслуживал субподрядчик маршрута — ИП Олег Дробинин. Условия аукционов позволяют победителям отдавать технику в аренду субподрядчикам, что и произошло в этом случае.

ИП Дробинин отстранён от обслуживания как этого маршрута, так ему будет направлено уведомление о прекращения действия соглашения по маршруту №49.

«По маршруту №49 будет подписан временный контракт с МУП «Пермгорэлектротранс» и впоследствии будет объявлен новый аукцион», — пояснил Анатолий Путин. Наутро 19 августа на маршруте №49 работали только два из пяти автобусов, так как три транспортных средства проходили техническую проверку ГИБДД. При этом пока два автобуса на линии обслуживает ООО «Арт-стиль» (фактически тот же самый ИП Дробинин).

Как отметили в горадминистрации, пока о причинах аварии говорить рано — первостепенной остаётся версия о технеисправности. Единственное, что смогли уточнить в департаменте дорог и транспорта, — сам автобус был 2010 года выпуска. Водитель автобуса задержан, тест показал, что на момент аварии он был трезв.

Напомним, в результате ДТП на ул. Новогайвинской автобус на большой скорости врезался в бетонную стену, погибла пассажирка, ещё 32 человека пострадали, из них 10 детей (девять — в состоянии средней степени тяжести, у одного ребёнка тяжелое состояние) и 22 взрослых (пять — в тяжелом состоянии).

Как уточнили в горадминистрации, пассажиры были застрахованы в компании «ВСК». Семья погибшей пассажирки должна получить страховку в размере 2 млн руб., за вред здоровью, в зависимости от степени тяжести, — до 2 млн руб., за ущерб имуществу — до 23 тыс. руб.

Помимо этого, мэрия перечислит семье погибшей 500 тыс. руб., пострадавшие, находящиеся в тяжелом состоянии, получат по 300 тыс. руб., пострадавшие в состоянии средней степени тяжести — по 150 тыс. руб. Кроме того, компания-перевозчик, по словам Анатолия Путина, готова организовать похороны погибшей.