В Перми автобус врезался в стену: 17 пострадало, 1 погиб Предварительная причина — неисправность автобуса

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Фото: «Мой город Пермь»

В Перми 17 августа около 17 часов вечера произошло крупное ДТП с участием общественного транспорта. По информации горадминимтрации, водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и «допустил столкновение с бетонной стеной». Предварительно это произошло «из-за технической неисправности автобуса».

По информации пресс-службы горадминистрации, в автобусе находилось 59 человек, из них пострадало 17 человек: 14 человек в состоянии средней тяжести, в том числе 4 детей, 2 человека в тяжелом состоянии, 1 человек погиб.

«Пострадавшим и семье погибшей женщины будет оказана всесторонняя помощь. На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, которые госпитализировали пострадавших, а также сотрудники ГИБДД, которым предстоит определить степень виновности водителя автобуса», — сообщили в горадминистрации.

Департамент дорог и транспорта начал проверку по факту ДТП, запрашиваются объяснительные у перевозчика, через диспетчерскую службу проверяется скорость движения маршрута, у перевозчика также будут запрошены видеоматериалы. На базе администрации Орджоникидзевского района организована горячая линия для семей пострадавших — (342) 263-48-80.

Отметим, что этот маршрут обслуживает ООО «Дизель».