В Перми полиция задержала водителя попавшего в ДТП автобуса

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Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Водитель автобуса освидетельствован на состояние опьянения с помощью алкотестера — трезв. В настоящее время он задержан. Отметим, что за нарушение дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека, ему грозит до четырёх лет принудительных работ либо до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что 17 августа на ул. Новогайвинской автобус №53 допустил наезд на бетонное ограждение. В результате дорожного происшествия погибла женщина. По уточнённой информации, в результате ДТП пострадали 32 человека, из них 9 детей в возрасте от 2 до 14 лет. Предварительно, это произошло «из-за технической неисправности автобуса».

Следственный комитет также возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Глава города Дмитрий Самойлов поручил департаменту дорог и транспорта отстранить перевозчика (ООО «Дизель») от работы на городских маршрутах до окончания следствия и провести тщательное расследование.