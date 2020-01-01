Григорий Серёдкин «Звезда-2005» заняла высшую строчку рейтинга УЕФА среди российских клубов Пермский клуб разместился на 36-й позиции Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Звезда-2005»

УЕФА (Европейская футбольная ассоциация) опубликовала обновлённый рейтинг женских футбольных клубов. Пермский ЖФК «Звезда-2005» занял в нём 36-е место из 119, что является наивысшим показателем среди российских команд.

Следом на 37-й позиции разместился уже не существующий ЖФК «Россиянка». 47-ю строчку занимает рязанский ЖФК «Рязань-ВДВ». 63-е место — у московского «Чертаново», 76-е — у столичного ЖФК ЦСКА.

Возглавляет рейтинг французский «Лион», следом идут «Вольфсбург» (Германия) и «Барселона» (Испания). С полным списком можно ознакомиться здесь.

Напомним, в женской Суперлиге-2020 пермские «звёздочки» заняли третье место и завоевали бронзу первенства. А капитан и форвард «Звезды-2005» Олеся Курочкина стала лучшим бомбардиром лиги с девятью голами в активе.

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